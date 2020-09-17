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Общество

Необычный подарок можно получить за лучший снимок фонтана-лилии в дендропарке

За фотокарточки цветного фонтана в пруду на Мирожке можно получить приз. Фото ПАИ.

 

Псковская филармония запустила конкурс фотографий светомузыкального фонтана на воде. Фотоконкурс на лучшие фотографии светомузыкального фонтана, который располагается в парке Дендрарий у стен Мирожского монастыря, запустили в Instagram.  Для участия в конкурсе необходимо выложить фото с тегом #лилияПсков, отметить @bkz_pskov или отправить фото на аккаунт. Победителям организаторы обещают необычный и приятный выигрыш.
Напомним, что фонтан в форме лилии является первым в Псковской области. Торжественный запуск состоялся на заключительном концерте фестиваля классической музыки «Музыка на воде». Шоу на воде можно увидеть с четверга по воскресенье с 19:00 до 22:00 .

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