Как в Пскове измеряют таланты нейрогарнитурой – проверено на себе

16:27, 17 сентября 2020, ПАИ

Псковичам предлагают ответить на вечный вопрос о предназначении. Нет, не погадать на картах или предсказать судьбу по расположению звезд на небе, а провести нейрометрию способностей при помощи ультрасовременной запатентованной нейрогарнитуры. А вы думали, что такие технологии есть только в Сколково?

Корреспондент Псковского агентства информации проверила на себе это устройство в псковской «Вербатории» и получила «карту» своего интеллекта и полный портрет личности. Нейрометрия рассказала, стоит ли оставаться в журналистике, почему спорт – это не её, и предложила задуматься о профессиях киберследователя, медиаполицейского и тренд-вотчера.

Энцефалограф, нейрометрия, электрические импульсы в мозгу… Воображение уже начинает рисовать Дока из фильма «Назад в будущее» с инопланетной конструкцией из трубок, колб и проводов на голове. Но сегодня нейрогарнитура – это миниатюрное устройство с тремя контактами, которые и считывают мозговые импульсы, пока человек решает простые задачки из разных областей. По шкале безопасности такой «шлем» получает 0 баллов. Методика диагностики запатентована, точность измерений составляет 95%.

Этакий тест на профориентацию XXI века, только не нужно обводить кружочком варианты «а», «б» или «в», да и на вопросы отвечать не обязательно, достаточно только поднапрячь мозги, остальное сделают датчики.

Делаем диагностику талантов

Заходишь в небольшой кабинет в Пскове на Коммунальной, садишься за стол (ступни – на пол, руки – на стол, чтобы без лишних движений), надеваешь это маленькое устройство, почти как ободок, чтобы убрать волосы. Состояние – как перед экзаменом: волнительно, напряженно и не хочется оплошать. «Экзамен» начался. Сосредоточенно собираешь анаграммы, ищешь антонимы, созерцаешь карандаш, считаешь в уме, рисуешь жирафов, лепишь из пластилина и выстукиваешь мелодии на глюкофоне.

Полчаса гарнитура отслеживает реакцию мозга на эти задачки, а после – система выдает все сокровенные тайны: вплоть до уровня эмоциональности, типа мышления, склонности к лидерству и предрасположенности к занятиям спортом.

Честно говоря, было страшно. «А что, если лингвистическая грань у меня на нуле, а я филолог-журналист?», «мама всегда говорила, что у меня математический склад ума, а я Пастернака люблю», - мелькало у меня в голове. Пять букв «т», «е», «к», «а», «в» я собирала в слово, казалось, целую вечность. Каков общий знаменатель для дробей 1/2 и 1/3 вспомнила уже в автобусе. Зато мелодии отбивала на глюкофоне – будь здоров.

Но науку не обманешь, нейрогарнитуре было все равно, давно ли я пользовалась дробями и лепила бабочек из пластилина. Результат: доминируют лингвистическая, пространственная и логико-математическая грани интеллекта. Музыкальная и кинестетическая – почти на нуле. Сама природа говорит: «Будь журналистом, писателем, юристом, политиком, а музыкой и гимнастикой занимайся в свободное от работы время».

Это если вкратце. Сами результаты исследования заняли 14 листов, а нейрометрист досконально прокомментировал каждый модуль. Кстати, «Вербатория» предлагает присмотреться не только к привычным специальностям, но и к профессиям будущего. Мне, к примеру, подошла бы работа архитектора виртуальности, тренера творческих состояний, тайм-брокера и медиаполицейского. К слову, гугл подсказывает, что мой запрос «медиаполицейский зарплата» был далеко не первым.

«Ключи» к человеку

Да, тесты на профориентацию – не новинка, но насколько глубоко опросник может проникнуть в наше подсознание? И как отдать ребенка в тот кружок, в тот вуз, чтобы он потом устроился на ту работу, а не ходил в офис как на каторгу? О пятилетних инженерах, о бизнесе, опережающем свое время, и диагностике талантов рассказал создатель «РОББО клуба» и «Вербатории» в Пскове Алексей Орлов.

Открыв «Вербаторию», уже сертифицированный нейрометрист Алексей Орлов, в первую очередь, провел диагностику своим близким. И уже личный опыт подтвердил, насколько важна эта технология. Казалось бы, сам бог велел родственнику Алексея ходить на кружок робототехники, основателем которого он является. А тут выясняется, что природа заложила в него совсем другие таланты – к говорению, к творчеству. Логико-математический интеллект совсем не ведущий, зато лингвистический, музыкальный и кинестетический – на пике… «Мы получаем вот эту картину и понимаем: какая здесь робототехника? Ноль. Зачем мы будем ребенку ломать жизнь? Какое программирование? Зато рот у него не закрывается никогда: он готов тараторить с утра до ночи. И на месте ему не усидеть ни минуты, очень подвижный ребенок. В результате с этого года он пошел на танцы, и мы хотим отправить его еще в журналистику, потому что в робототехнике ему не место», - прокомментировал Алексей.

А сколько детей ходят в кружки, потому что папа любит футбол, а мама в свое время не смогла стать балериной? «Когда мы получили ключи к этому человеку, тогда мы точно знаем, что либо ломаем жизнь своему ребенку, либо помогаем ему вырасти в гармоничную личность. Я считаю, что такую диагностику каждому человеку нужно иметь с детства. Будет идеально, если у каждого будет такая карта», - убежден Алексей.

«Вербатория» – уже второй проект, запущенный псковичом Алексеем Орловым. Прежде, в 2017 году, предприниматель открыл «РОББО клуб», причем не для того, чтобы заработать все деньги мира или шокировать смелостью горожан, а из реальной потребности.

Робоконструктор для папы

Однажды успешный айтишник, пскович Алексей Орлов решил удивить восьмилетнего сына – купил конструктор, который нужно было не только собрать, но и запрограммировать, то есть заложить в него интеллект. «Игрушка» оказалась сюрпризом и для папы.

«Мы столкнулись с такой проблемой, что конструктор настолько сложен и технологичен, что нужно многому научиться, чтобы его постичь. У меня было два варианта: либо бросить работу и заняться конструктором, либо отдать ребенка в такой кружок, где его этому научат. В 2016 году такого кружка в Пскове не было. Тогда я понял, что этой темой нужно заняться мне», - рассказал ныне владелец «РОББО клуба» в Пскове.

Сейчас псковский «РОББО клуб» принимает по сотне учеников в год. За полный курс обучения (пять лет) с сертифицированными педагогами дети станут маленькими инженерами-новаторами. «Наш выпускник будет в состоянии самостоятельно купить необходимые радиодетали, собрать электрическую схему, на 3D-принтере напечатать части корпуса, собрать устройство и его запрограммировать», - объясняет Алексей Орлов.

«РОББО клуб» в Пскове – это франшиза петербургского проекта, который сегодня представлен в 25 странах мира. Над разработкой методики обучения, учебного оборудования трудился коллектив из 30 профессоров ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Хельсинки. «Сам факт, что у нас, в России, покупают методики обучения роботов такие страны, как Китай, Япония и США – о многом говорит, согласитесь», - отметил Алексей Орлов.

В «РОББО клуб» принимают детей от 5 до 15 лет. Ребенок еще не умеет читать, а уже знает, что такое градус и координатная сетка. Чтобы заставить робота делать то, что ему нужно, дошкольник молниеносно учится читать, писать, считать и не только. Псковские пятилетки уже рисуют мультики и занимают первые места на международных фестивалях. О серьезности образовательной программы говорит образовательная лицензия, которую псковский предприниматель получил первым из коммерсантов в регионе.

По ту сторону смартфона

Как и все современные дети, юные ученики «РОББО клуба» увлечены смартфонами, но они находятся по ту сторону экрана, являясь создателями, а не потребителями. «Наши дети – творцы, они придумывают свои миры, свои сюжеты. У ребенка развивается творческо-техническое начало, которое со временем будет расцветать», - говорит пскович.

В голове не укладывается, как пятилетний малыш, который вряд ли знает, что изучают на физике, может запускать роботов. Оказывается, существуют специальные детские языки программирования: дети собирают модули (команды), как конструктор. И так, играючи, производят собственные мультики или игры.

«Даже лучше, чтобы ребенок начинал заниматься робототехникой с пяти лет. У него голова еще не перегружена кучей информации, как у школьника, но у него уже проснулась пытливость, он готов изучать этот мир. Поле распаханное, еще никаких сорняков на нем нет, и можно сажать эти зернышки, которые прорастают в неподдельный интерес к новым высокотехнологическим профессиям», - убежден владелец «РОББО клуба».

При этом «РОББО клуб» - не кружок, где ребенок приходит «поиграть в роботов». «У нас серьезный образовательный процесс, дети постигают инженерные специальности. Наша образовательная программа для дошкольников составляет шесть лет – это хороший вуз. Мы здесь учим тем профессиям, которые не то, что завтра будут востребованы, они востребованы уже сейчас. Получив образование в нашей школе, ребенок найдет не просто кусок хлеба, а с жирным слоем икры, потому что сейчас кругом тотальная цифра, автоматизируется все», - отмечает IT-шник с 28-летним стажем.

Псковское Сколково

На запуск бизнеса Алексею Орлову понадобился миллион рублей, который он занял у приятеля. Это сейчас в Пскове несколько кружков робототехники, а тогда, в 2016 году, это было ново. «Сказать, что было страшно? Да нет, не было. Да, далеко не все ровно, не все гладко, но проект работает. Мне нравится, детям нравится, преподавателям нравится, родителям нравится. Когда вокруг все счастливы, и ты этому причина, что еще нужно?» - делится пскович.

Бежать впереди паровоза – это, кажется, жизненный принцип Алексея. Прямо перед злополучным карантином он решил запустить два ультрасовременных проекта: диагностику талантов «Вербатория» и тренинговый центр «Нейромир».

Приобретая две франшизы, которые, псковичи могут далеко не сразу распробовать (в силу инновационности проектов), предприниматель очевидно шел на риск. А тут еще и карантин. «Приходится пользоваться кредитами, - не скрывает Алексей. - И, слава богу, есть Центр поддержки предпринимательства [АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) – Центр «Мой бизнес» - ред.], благодаря которому жить правда легче. Он помогает информационно, льготными кредитами, еще и собирает нас, предпринимателей, на разные образовательные мероприятия».

Стремится помогать другим и сам хозяин «РОББО клуба». В 2018 году пскович Алексей Орлов стал лучшим социальным предпринимателем России. В традициях РОББО Клуба – серии мастер-классов для детишек из детдомов и интернатов, третий год преподаватели клуба ведут бесплатную группу с одаренными детьми из малообеспеченных семей, у самого псковича есть несколько человек «под опекой», которым он помогает, когда и чем может.

«Вербатория» заработала после карантина буквально месяц назад, в августе. В рамках благотворительного проекта «Рожденные сердцем», Алексей Орлов передает комитету по социальной защите Псковской области подарочные сертификаты на диагностику талантов. Их будут выдавать опекунам и усыновителям детей, оставшихся без попечения родителей. «По мере своих возможностей я занимаюсь благотворительностью, помогаю людям, которые живут намного хуже нас. Это дает мне энергию. В этом смысл. Когда не всё мне, мне. Но и в то же время ты – всем. Когда мы служим людям, мы делаем мир лучше. Когда то я услышал от Владимира Древса фразу: «Успех – это не сколько ты заработал денег, а скольким людям ты помог», она стала концепцией моей жизни», - поделился Алексей Орлов.