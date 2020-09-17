Сервис оценки школьного питания появился на Госуслугах

16:57, 17 сентября 2020, ПАИ

На Госуслугах запустился сервис, где можно оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания учащимся младших классов российских школ, говорится в сообщении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). Об этом пишет РИА Новости.

Для оценки организации системы горячего питания школьников начальных классов их родителям необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму обратной связи. Сервис доступен пользователям портала, имеющим подтвержденную учетную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.

«Этот сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания. Обратная связь от родителей, собранная через госуслуги, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также аппарат правительства РФ и Минпросвещения России в электронном виде будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России», - приводятся в сообщении слова директора департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергея Цветкова.