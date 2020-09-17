104-летие со дня рождения Зиновия Гердта отметят в Себеже 18 сентября

17:22, 17 сентября 2020, ПАИ

18 сентября на родине народного артиста СССР Зиновия Гердта в Себеже пройдут мероприятия, посвященные 104-летию со дня рождения актера, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре Псковской области.

Начнутся мероприятия в 12:00 у памятника народному артисту с приветственного пролога, который подготовили творческие коллективы Себежского района, и с церемонии возложения цветов. Рядом будет развернута фотоэкспозиция, включающая архивные материалы из жизни Гердта и кадры его ярких творческих воплощений.

Продолжением цикла мероприятий станет областной фестиваль любительских и народных театров «В Себеж! К Гердту!». В этом году порядка десяти народных театров из разных районов Псковской области представят видеовизитки с поздравлениями в адрес Зиновия Гердта, в которых отражены различные грани творчества артиста.

Фестиваль, который начнётся в 15:30, будет проходить на сцене районного культурного центра с соблюдением всех норм и рекомендаций, предписанных Роспотребнадзором по профилактике коронавируса. Также гостям продемонстрируют автобиографический видеофильм из цикла документальных фильмов «Острова» телеканала «Культура» о жизни и творчестве Зиновия Гердта.

В рамках мероприятий Псковский областной центр народного творчества передаст в экспозицию местного краеведческого музея авторскую куклу «Образ Гердта» от известного художника, мастера-кукольника Марии Воробьевой.

Организаторами мероприятий являются администрация Себежского района и Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области.