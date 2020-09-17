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Общество

Псковские производители могут побороться за знаки качества

Производителей Псковской области приглашают поучаствовать в 44-м международном конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века», который проходит в Москве до 25 декабря. Продукция предприятий-участников конкурса будет представлена на соискание платиновых, золотых, серебряных и бронзовых знаков качества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Конкурс «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» – долгосрочный проект, направленный на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стратегических задач импортозамещения.

Программа действует с 1999 года. В её рамках проводится экспертиза продукции, услуг и передовых технологий по критериям качества. Функции экспертной комиссии осуществляет ФБУ «РОСТЕСТ-Москва». По результатам экспертизы лауреатам присваивается знак качества XXI века.

За время проведения программы знака качества были удостоены более 14 000 видов продукции, услуг и технологий, представленных предприятиями России и стран СНГ.

Подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте организаторов мероприятия.

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