Учения «Славянское братство – 2020» вновь объединили российских и белорусских артиллеристов-десантников

18:03, 17 сентября 2020, ПАИ

17 сентября в рамках учений «Славянское братство – 2020» российские и белорусские артиллеристы-десантники провели первые совместные стрельбы артиллерии на полигоне «Брестский», сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В этом году учения прошли в двухстороннем формате – в составе Сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

В 2020 году в учениях приняло участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В соответствии с планом учений оеннослужащие двух стран приступили к выполнению учебных стрельб в рамках операции по поддержанию мира в зоне своей ответственности.Учения проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран. Так, псковские десантники, на вооружении которых состоят 122-мм гаубицы Д-30 и 120-мм самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С», метким огнём по различным целям, установленным на различных расстояниях, уничтожили пункты управления и огневые точки условного противника на незнакомой местности. Все мероприятия проходят в рамках боевого слаживания многонациональной тактической группы, военнослужащие двух стран совместно решают поставленные задачи, отрабатывая помимо практических стрельб вопросы взаимодействия и управления.

Учения «Славянское братство» регулярно проводятся с 2015 года. Первые совместные тактические учения десантников «Славянское братство» состоялись в 2015 году на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2016 и 2019 годах учения проходили на полигонах «Орешац» и «Пескови» в Республике Сербия, в 2017 году – на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь, в 2018 году учения снова прошли на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. В 2020 году учения принимает белорусская сторона.