Калькулятор продолжительности жизни создали учёные

19:16, 17 сентября 2020, ПАИ

Учёные Университета Восточной Англии сделали онлайн-калькулятор, рассчитывающий ожидаемую продолжительность жизни человека, основываясь на данных о его здоровье и других факторах. Об этом пишет Afisha Daily.

При разработке калькулятора учёные опирались на многочисленные исследования. Для того чтобы получить результат, нужно заполнить анкету: там нужно указать возраст, пол, расу, место проживания, рост и вес, вредные привычки, а также имеющиеся заболевания.

Пользователь может понять не только то, как долго он сможет прожить, но также есть ли у него лишний вес и насколько велик риск умереть от сердечного приступа или инсульта в ближайшие десять лет.

Учёные уверены, что проект поможет людям перейти на здоровый образ жизни и больше заботиться о себе.