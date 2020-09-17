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Общество

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушёл в отставку

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко досрочно ушёл в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации области.

Савченко уходит с поста губернатора «в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы», подчеркнули в пресс-службе.

Савченко был губернатором Белгородской области с 1993 года. До сих пор он был рекордсменом среди действующих губернаторов по длительности срока пребывания в должности.

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