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Общество

Около 20 новых сенаторов появятся в Совфеде

В Совет Федерации должны прийти около 20 новых сенаторов. Об этом заявил председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, пишет газета «Известия».

По информации РИА «Новости», планируется, что около 20 новых сенаторов придут в Совет Федерации в ближайшее время.

Вячеслав Тимченко отметил, что сроки прихода новых сенаторов связаны с графиком издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, на которых сенаторы избираются из числа местных депутатов.

Среди депутатов Госдумы, готовых перейти в Совет Федерации, вице-спикер нижней палаты Ольга Епифанова, первый замруководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин и борец Александр Карелин, пишет «Парламентская газета».

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