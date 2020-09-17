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Общество

Новые велосипедные дорожки появятся в Пскове в следующем году

17 сентября председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин провёл совещание по созданию в Пскове сети велосипедных дорожек. В нём приняли участие глава администрации города Пскова Александр Братчиков, заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий и члены общественного движения «Убитые дороги Пскова». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники совещания пришли к всеобщему мнению, что развивать велоинфраструктуру в городе необходимо. Это обусловлено положительным примером развитых городов России и зарубежья, а также ростом велосипедистов в областном центре. Такую задачу поставил перед городскими и областными властями и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Открывая встречу, Борис Елкин озвучил предложение в первую очередь выделить велодорожки на уже отремонтированных широких тротуарах. Это пешеходная зона вдоль Рижского проспекта, улиц Чудской и Юбилейной, в ближайшем будущем — Леона Поземского. Александр Братчиков добавил к этому перечню городские парки и набережные. Общественники заметили, что следует доработать существующую велосеть, а также создать закольцованные веломаршруты, и предложили свой вариант решения вопроса, разработанный с помощью велосообщества.

«Весь город сразу не охватить. Будем постепенно идти к этой цели, планируя организацию велодорожек вдоль ремонтируемых улиц, и таким образом воспитывать культуру поведения не только водителей, но и пешеходов и велосипедистов, приучать их передвигаться по городу безопасно», – заметил Елкин.

По результатам обсуждения участники встречи определили наиболее подходящие места для нанесения соответствующей разметки и установки знаков, в ближайшее время будет проработана примерная сметная стоимость работ, чтобы, как только позволит погода, осуществить планы открытия велосипедных дорожек.

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