Депутаты-прогульщики пропустили более 80% заседаний Госдумы

22:23, 17 сентября 2020, ПАИ

Несколько депутатов Госдумы седьмого созыва на протяжении весенней сессии 2020 года пропустили свыше 80% голосований, свидетельствуют данные исследования Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Среди наиболее неактивных парламентариев оказались представляющий ЛДПР вице-спикер Игорь Лебедев (пропустил 95,35% голосований), а также члены фракции «Единая Россия» Лариса Шойгу (82,82%), Виктор Игнатов (80,94%) и Юрий Мищеряков (80,88%). Остальные парламентарии пропустили менее 80 процентов голосований.

Если сгруппировать результаты по регионам, то чаще всего голосования пропускают депутаты, представляющие Архангельскую область (59,44% пропущенных голосований), Карачаево-Черкесию (58,44%) и Тамбовскую область (55,27%).

Кроме того, эксперты подсчитали регионы, чьи представители чаще всего голосуют за и против. Среди субъектов-лоялистов оказалось сразу четыре лидера с почти одинаковым результатом: Орловская область (85,24 процента), Калмыкия (85,18), Курская область (85,06) и Тыва (85). Против чаще других голосуют депутаты из Марий Эл (4,71 процента), а также Пензенской (2,67) и Ульяновской (2,62) областей.

В 2016 году в Госдуме ввели штрафы за прогулы. Таковыми для депутатов считаются пропуски заседаний без уважительных причин – справки о болезни, направления в командировку либо на мероприятие, связанное с депутатской работой.