Псковичи могут записаться на курс лекций по библейской истории

21:02, 17 сентября 2020, ПАИ

20 сентября в Пскове начнётся курс лекций по библейской истории, сообщает пресс-служба Псковской епархии. Встречи будут проходить каждое воскресенье с соблюдением всех мер безопасности. Записаться на курсы могут все желающие.

«В Святой Библии заключена священная летопись человечества. Рассмотрение её и размышление над ней принесёт всякому человеку огромную пользу и избавит от многих недоумений и ошибок в жизни», – говорится в приглашении.

Лекции будет вести преподаватель кафедры теологии Псковского государственного университета Алексей Сущенко. Занятия будут проходить по адресу: Псков, улица Некрасова, 33.

Записаться на курсы можно по телефону 8-912-24-56-036.