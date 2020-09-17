Авиаудары по нарушителям границ России предлагает наносить Минобороны

23:13, 17 сентября 2020, ПАИ

Министерство обороны РФ предлагает внести поправку в закон о применении оружия к нарушителям госграницы, позволяющую применять против них боевую авиацию. Об этом сообщается в проекте документа, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Статью 35 закона «О государственной границе РФ» предлагается дополнить пунктом о применении боевой авиации и нанесении предупреждающих воздушных ударов перед морскими или речными судами, нарушившими государственную границу.

На сегодняшний день российские законы требуют от пограничников и военнослужащих явно продемонстрировать намерение применить оружие перед тем, как открывать огонь на поражение.