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Общество

Авиаудары по нарушителям границ России предлагает наносить Минобороны

Министерство обороны РФ предлагает внести поправку в закон о применении оружия к нарушителям госграницы, позволяющую применять против них боевую авиацию. Об этом сообщается в проекте документа, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Статью 35 закона «О государственной границе РФ» предлагается дополнить пунктом о применении боевой авиации и нанесении предупреждающих воздушных ударов перед морскими или речными судами, нарушившими государственную границу.

На сегодняшний день российские законы требуют от пограничников и военнослужащих явно продемонстрировать намерение применить оружие перед тем, как открывать огонь на поражение.

 

 

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