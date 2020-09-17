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Общество

Силуанов пообещал дополнительную поддержку безработным

Правительство РФ в 2021 году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Не только в этом году, но и на следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Меры социальной защиты наших граждан, которые ещё не нашли работу, будут обеспечены в полном объёме», – заверил Силуанов.

Он также напомнил, что в этом году пособия безработным были увеличены. По его словам, на реализацию этой задачи дополнительно затрачено более 100 млрд рублей.

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