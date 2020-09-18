В Великих Луках наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса фотографий «Мое село»

09:33, 18 сентября 2020, ПАИ

На заседании политсовета Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» партийцы рассмотрели широкий круг вопросов. В начале заседания состоялось награждение великолучан – победителей регионального этапа всероссийского конкурса фотографий «Мое село». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Региональный общественный совет партийного проекта «Единой России» «Российское село» подвел итоги областного этапа всероссийского конкурса фотографий «Мое село». Его участниками могли стать люди разных возрастов и занятий, фотолюбители и профессионалы Псковской области. От Великих Лук в число победителей вошли Владимир Лысый, который занял 1-е место в номинации «Мое любимое село», а также Анастасия Иванова, чья фоторабота, по мнению жюри, удостоилась 2-го места в номинации «Образ сельской семьи».

С победой великолучан поздравил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе, секретарь Великолукского городского местного отделения партии Сергей Гусев. По поручению секретаря регионального отделения партии Александра Козловского двум финалистам фотоконкурса были вручены дипломы и памятные подарки.

В ответном слове Анастасия Иванова выразила слова благодарности организаторам конкурса. «Подобные мероприятия стимулируют людей видеть, насколько красива и прекрасна наша страна», - сказала призер фотоконкурса.

По мнению Владимира Лысого, этот проект очень интересный. Он сразу же принял решение принять в нем участие, потому что эта тема ему близка. Владимир выразил благодарность организаторам конкурса. «На конкурс было представлено много фоторабот. Партийный проект позволил мне познакомиться с коллегами по увлечению фотографией. Подобные мероприятия нужно проводить, чтобы люди общались и показывали всем места, которыми богата наша страна и может годиться», - отметил фотолюбитель.

Кроме того, на своем заседании члены политсовета приняли в партию «Единая Россия» 10 новых членов, большинство из которых – молодежь.

Секретарь местного отделения партии Сергей Гусев проинформировал коллег о результатах Единого дня голосования в Псковской области и на федеральном уровне. Координатор партийного проекта «Историческая память» в Великолукском городском местном отделении партии Дмитрий Белюков доложил о реализации данного проекта в Великих Луках. Отдельно он отметил проведение всероссийской акции «Диктант Победы». Площадка диктанта работала в Великих Луках на базе Великолукской академии физической культуры и спорта. Также Дмитрий Белюков сообщил членам политсовета о ходе работ по оцифровке памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, в рамках проекта «Я помню». В настоящее время во всероссийскую базу внесено 48 объектов, расположенных в городе Великие Луки. Работа будет завершена в сентябре.