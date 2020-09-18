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Общество

Двух человек ищут в лесу в Гдовском районе

18 сентября спасатели ищут двух человек, потерявшихся в лесу вблизи деревни Захонье Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Заявка на проведение поисковых работ поступила накануне, к поискам приступают сегодня.

17 сентября в лесах Псковской области потерялись еще три человека. Вблизи деревни Кова Гдовского района заблудилась 38-летняя женщина, она вышла самостоятельно. Также специалисты отдельного пожарно-спасательного поста Ямм нашли потерявшихся в лесу вблизи деревни 38-летнего мужчину и 33-летнюю женщину.

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