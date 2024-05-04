Обновлённую звезду установили на Вечный огонь в Дно
Обновлённую звезду установили на Вечный огонь в Дно, сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
«Несколько дней она находилась на реставрации, вместо нее была установлена временная», – рассказал он.
Ранее сообщалось, что более 27 миллионов рублей направят на благоустройство воинских захоронений в Псковской области.
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