Обновлённую звезду установили на Вечный огонь в Дно

16:54, 04 мая 2024, ПАИ

Обновлённую звезду установили на Вечный огонь в Дно, сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

«Несколько дней она находилась на реставрации, вместо нее была установлена временная», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что более 27 миллионов рублей направят на благоустройство воинских захоронений в Псковской области.