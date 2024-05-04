91 год отметила ветеран-блокадник в Себежском районе
В Себежском районе жительница блокадного Ленинграда Нина Ануфриевна Филатова отмечает 91 год сегодня, 4 мая, сообщает газета «Призыв».
От имени главы Себежского района Нину Ануфриевну поздравил начальник отдела образования Сергей Везовитов, также к поздравлениям присоединились активисты «Движения первых».
«Желаем Нине Ануфриевне крепкого здоровья и долгих лет жизни», – отметили в газете.
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