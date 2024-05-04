Субботник на воинском захоронении провели в Псковском районе

14:01, 04 мая 2024, ПАИ

Субботники на воинских захоронениях проводят в Псковском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

На уборку братского захоронение в урочище Лочкино Середкинской волости пришли члены партии «Единая Россиия» и бойцы «Ольгинского десанта».

Участники отмыли мемориальные плиты с именами павших, очистили постамент памятника, покрасили скамейки, а также убрали прошлогоднюю опавшую листву и ветки на большой территории вокруг захоронения.