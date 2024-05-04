Прямая трансляция пасхального богослужения в Троицком соборе начнётся в 23:45

15:09, 04 мая 2024, ПАИ

Прямая трансляция пасхального богослужения в псковском Свято-Троицком кафедральном соборе начнётся сегодня, 4 мая, в 23:45 на региональном телеканале «Первый Псковский». Трансляция проводится совместно с ГТРК «Псков».

Праздничную службу возглавит митрополит Псковский и Порховский Арсений. Ранее владыка обратился к верующим с пасхальным посланием.

Трансляция будет осуществляться в телевизионном эфире телеканала «Первый Псковский», а также в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте» vk.com/paipskov.