Сезон фонтанов открыт в Пскове

16:00, 04 мая 2024, ПАИ

Сезон фонтанов открыт в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Борис Елкин вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым запустили новый фонтан на Четырех углах. На начальном этапе он будет работать без музыкального сопровождения.

«Со вторника по четверг с 12:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье с 12:00 до 22:00, понедельник - день технического обслуживания. Обсудим этот режим работы с местными жителями», – отметил глава города.

Мультимедийное шоу подготовят ко Дню города. Тогда можно будет в полной мере оценить технические возможности уникального сооружения: RGB-прожекторы, которые выдают 16 тысяч оттенков, и 2D-насадки, благодаря которым получаются танцующие струи, рассказал Борис Елкин.

«Начали работать и фонтаны в Дендропарке и Ботаническом саду. Фонтан у гостиницы «Рижская» требует серьезного ремонта. Прорабатываем возможность провести его в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды», – заключил он.