Стало известно, когда в Пушкиногорском районе отключат отопление
Стало известно, когда в Пушкиногорском районе отключат отопление. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По постановлению администрации района отопительный сезон закончится 6 мая.
Напомним, что в этот же день отопление отключат в Пскове и в Печорском муниципальном округе.
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