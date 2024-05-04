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Общество

Стало известно, когда в Пушкиногорском районе отключат отопление

Стало известно, когда в Пушкиногорском районе отключат отопление. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По постановлению администрации района отопительный сезон закончится 6 мая.

Напомним, что в этот же день отопление отключат в Пскове и в Печорском муниципальном округе.

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