В Псковской области на 98-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Воронков

20:32, 04 мая 2024, ПАИ

На 98-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Воронков, сообщает газета «Печорская правда».

Дмитрий Воронков родился 9 июля 1926 года в посёлке Изборск Печорского муниципального округа. В августе 1944 года его призвали на службу. На фронте Дмитрий Воронков был стрелком, участвовал в освобождении Риги. После войны он на протяжении семи лет служил в Германии в стрелковой роте охраны, занимавшейся уничтожением боеприпасов, а затем вернулся на родину, где трудился завхозом и водителем.

Дмитрий Воронков награждён пятью благодарностями Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина и множеством почётных наград, среди которых орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу».