Останки 39 советских воинов перезахоронили в Невельском муниципальном округе

14:51, 04 мая 2024, ПАИ

Торжественная церемония перезахоронения бойцов Красной армии прошла на воинском захоронении в деревне Турки-Перевоз в Невельском муниципальном округе сегодня, 4 мая. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»















С 22 апреля в округе работала поисковая экспедиция «Вахта Памяти. Невель-2024», посвящённая 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков.

На территории муниципалитета собралось более 100 участников из Псковской области, Пермского края, Кировской области, республик Башкортостан и Удмуртия, Санкт-Петербурга и Москвы. Результатом поиска стало нахождение останков тридцати девяти воинов.

Ранее сообщалось, что около 400 поисковиков участвуют в экспедициях в Пустошкинском и Невельском районах.