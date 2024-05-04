Останки 39 советских воинов перезахоронили в Невельском муниципальном округе
Торжественная церемония перезахоронения бойцов Красной армии прошла на воинском захоронении в деревне Турки-Перевоз в Невельском муниципальном округе сегодня, 4 мая. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
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Фото: газета «Невельский вестник»
С 22 апреля в округе работала поисковая экспедиция «Вахта Памяти. Невель-2024», посвящённая 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков.
На территории муниципалитета собралось более 100 участников из Псковской области, Пермского края, Кировской области, республик Башкортостан и Удмуртия, Санкт-Петербурга и Москвы. Результатом поиска стало нахождение останков тридцати девяти воинов.
Ранее сообщалось, что около 400 поисковиков участвуют в экспедициях в Пустошкинском и Невельском районах.
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