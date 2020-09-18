В Псковском районе задержали срезавших дорожные знаки воров

10:05, 18 сентября 2020, ПАИ





В Псковском районе полицией задержаны два молодых человека, которые подозреваются в краже дорожных знаков на территории трех муниципальных образований, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД россии по Псковской области. По версии следствия, они срезали их ножовкой. По данному факту в следственном отделе МО МВД России «Печорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи «Кража» УК РФ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские из Печор установили, что двое этих предприимчивых ранее судимых охотников за металлом могут быть причастны к хищению 20 метров забора с дачного участка в деревне Колосовка. Фигуранты дали признательные показания. Проводится проверка.