Квартира сгорела в доме на улице Юбилейной в Пскове
18 сентября в Пскове на улице Юбилейной в доме № 64 в квартире на первом этаже произошло возгорание, пишет Telegram-канал «Псковская сводка».
Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться дальше. По предварительным данным, в квартире горел диван и матрас, сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет, квартира была пустая.
Выяснилось, что некая псковская организация арендует эту квартиру. Причины пожара выясняются. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, полиция и скорая.