Подводный охотник рассказал, как обманывают на соревнованиях по фридайвингу

22:22, 18 сентября 2020, ПАИ

Как обманывают судей и на какие уловки идут подводные охотники на соревнованиях, рассказал экс-председатель Федерации подводного спорта Псковской области, мастер спорта по подводной охоте Александр Миклин в эфире «Радио России – Псков», который был посвящён итогам Кубка Псковской области по подводной охоте.

Гость эфира рассказал истории из своей судейской практики.

«Были случаи, что приходили со своей рыбой. Для увеличения веса клали в рыбу батарейки и камни. Внутри команды иногда передавали рыбу одному человеку, чтобы он победил», – отметил Александр Миклин.

По его словам, сложно отследить обман. Судьи на соревнованиях всегда проверяют гарпуны охотников и соответствуют ли раны на рыбе наконечнику оружия. Главный принцип охоты – добросовестность и честность.

Подводный охотник добавил, что на прошедшем Кубке Псковской области по подводной охоте 12 сентября, где он был судьёй, всё было по-честному. Соревнование проводилось на территории базы «Алоль» в Пустошкинском районе на озере Зверино. Спортсмены находились под водой на протяжении шести часов. Охотники соревновались как в личном, так и в командном зачёте. Участие в состязаниях приняли четыре команды из 11 человек.