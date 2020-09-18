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Общество

100 литров контрафактной водки нашла полиция в псковском кафе

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Пскове в кафе на Рижском проспекте полицейские обнаружили и изъяли более 100 литров водки без документов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Отсутствовали документы, подтверждающие легальность производства и реализации водки. Владелец кафе будет наказан за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (часть 2 статьи 14.16 КоАП РФ).

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Также правоохранители нашли в гараже 45-летнего псковича более 4000 пачек сигарет с отсутствием маркировки, предусмотренной законодательством. Предположительно, мужчина осуществлял незаконный оборот табачной продукции. Материалы направят в органы Роспотребнадзора.

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