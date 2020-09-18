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Общество

Псковский подводный охотник поставил личный рекорд по задержке дыхания

Фото: федерация подводного спорта Псковской области

Экс-председатель Федерации подводного спорта Псковской области, мастер спорта по подводной охоте Александр Миклин рассказал в эфире «Радио России – Псков», что его личный рекорд задержки дыхания под водой – 5 минут 10 секунд на глубине 12-16 метров.

По словам подводного охотника, среднее время задержки дыхания под водой в статическом положении 3-5 минут, а в динамике – 1,5-2 минуты. Александр Миклин отметил, что есть специальные методики дыхательного расширения лёгких и задержки дыхания.

«В зимний период мы ходим в бассейн и там тренируем плавание. Играем в игры, например в подводный хоккей. Загонишь ли ты шайбу клюшкой в ворота противника, зависит в первую очередь от дыхания», – поделился мастер спорта по подводной охоте.

Александр Миклин добавил, что в Пскове есть Федерация подводного спорта, два клуба «Псков подводный мир» и «Скобарь», которые смогут помочь новичкам начать заниматься подводной охотой или организовать занятие со специалистом.

В  Псковской области 12 сентября прошёл Кубок по подводной охоте, где Александр Миклин был судьёй. Соревнование проводилось на территории базы «Алоль» в Пустошкинском районе на озере Зверино. Спортсмены находились под водой на протяжении шести часов. Охотники соревновались как в личном, так и в командном зачёте. Участие в состязаниях приняли четыре команды из 11 человек. 

Псковский подводник также поделился историями о хитростях, к которым прибегают на соревнованиях спортсмены, чтобы победить любой ценой.

 

 

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