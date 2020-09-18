28 лет исполнилось псковскому ОМОНу

13:05, 18 сентября 2020, ПАИ

17 сентября Отряд мобильный особого назначения Управления Росгвардии по Псковской области отметил своё 28-летие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники ОМОНа, проявляя преданность своей нелёгкой службе, ежедневно вносят весомый вклад в дело борьбы с преступностью», - отметил в поздравлении начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.

В честь праздника сотрудики спецподразделения провели соревнования, в ходе которых выявили победителей и призеров в командной военно-прикладной эстафете. В личном зачете победители были определены в «дуэльной стрельбе» - спецназовцы соревновались непосредственно друг с другом в одновременной стрельбе каждый по своим, но одинаковым группам мишеней, выбывая по мере поражения.

Псковские омоновцы навестили родственников своих погибших товарищей, вручили подарки и расспросили их об имеющихся проблемах, для решения которых могла бы понадобиться помощь.

Первые отряды милиции особого назначения (ОМОН) были созданы в 1988 году. Псковский ОМОН ведет свою историю с 1992 года.

С 1995 года псковский ОМОН более 30 раз выезжал на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка, пресечения деятельности и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, более двухсот сотрудников награждены правительственными наградами.