Дмитрий Месхиев о Юлии Пересильд: Блестящая, великолепная артистка

12:25, 18 сентября 2020, ПАИ

Кинорежиссер, художественный руководитель Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев назвал актрису Юлию Пересильд великолепной и блестящей артисткой. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 18 сентября.

Рассказывая о работе над своим новым фильмом «Хорошие девочки попадают в рай», Месхиев отметил, что для него это была непростая работа. «Кино, в общем, очень непростое: оно несложное в производстве, но оно очень непростое по игре артистов, по психологизму своему. Поэтому мне пришлось очень, знаете, как бойцу в боях без правил, очень тщательно себя и психологически, и физически подготовить к тому, чтобы с этим справиться. Тем более что для меня это совсем новое кино, я такого кино, честно говоря, не делал.

При этом режиссер остался доволен процессом, а также работой с Юлей Пересильд. «Она стала блестящей, великолепной совершенно артисткой, просто великолепной!», - подчеркнул Месхиев.

«Я прошу прощения, у нас есть суперзвезды, которые совсем далеко не великолепные артистки, а я бы сказал даже, не очень хорошие. А вот Юля – она как раз в себе сочетает и то и другое, она суперзвезда, но при этом она еще и артистка великая», - сказал Месхиев.

Режиссер также рассказал, что внутри фильма лежит «достаточно камерная история», где перемешаны различные жанры: «Там есть и комедия, и немножко треша, и мелодрама, и драма человеческая, и даже немножко взаимоотношения отцов и детей, матерей и детей, поэтому, нет, я не могу сказать, что это уж прямо совсем фильм «на двоих».