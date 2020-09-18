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Общество

Псковский поэт Игорь Исаев госпитализирован в тяжелом состоянии

Фото из Facebook.

Поэт Игорь Исаев госпитализирован в Псковскую областную больницу и находится в тяжелом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

15 сентября информацию распространили в соцсетях коллеги поэта. «Друзья, это так страшно, но давайте помолимся, все-все, вместе мы сможем его вытащить из бездны! Нет времени отмечать всех, его знающих, передавайте по цепочке... Игорь Исаев в беде...» - написала Светлана Размыслович в Facebook.

Фото со страницы Игоря Исаева в соцсети "ВКонтакте".

Литературное сообщество и друзья Игоря Исаева ежедневно узнают информацию о его состоянии и оставляют в соцсетях слова поддержки.

«Сегодня ходила в больницу, единственная информация, которую мне сказали, так как я не являюсь родственником, – состояние стабильно тяжёлое. Оторвался тромб в голове, он был прооперирован», - сообщила Надежда Орлова.

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