Псковский поэт Игорь Исаев госпитализирован в тяжелом состоянии

12:54, 18 сентября 2020, ПАИ

Поэт Игорь Исаев госпитализирован в Псковскую областную больницу и находится в тяжелом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

15 сентября информацию распространили в соцсетях коллеги поэта. «Друзья, это так страшно, но давайте помолимся, все-все, вместе мы сможем его вытащить из бездны! Нет времени отмечать всех, его знающих, передавайте по цепочке... Игорь Исаев в беде...» - написала Светлана Размыслович в Facebook.

Литературное сообщество и друзья Игоря Исаева ежедневно узнают информацию о его состоянии и оставляют в соцсетях слова поддержки.

«Сегодня ходила в больницу, единственная информация, которую мне сказали, так как я не являюсь родственником, – состояние стабильно тяжёлое. Оторвался тромб в голове, он был прооперирован», - сообщила Надежда Орлова.