Переменную облачность и до +19 градусов прогнозируют в Псковской области 30 сентября
Переменная облачность без существенных осадков прогнозируется в Псковской области завтра, 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха в области ночью составит +6...+11 градусов, днём – до +14...+19 градусов.
В Пскове температура ночью +8...+10 градусов, днём – до +16...+18 градусов.
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Переменную облачность и до +19 градусов прогнозируют в Псковской области 30 сентября