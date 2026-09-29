Переменную облачность и до +19 градусов прогнозируют в Псковской области 30 сентября

22:17, 29 сентября 2026, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков прогнозируется в Псковской области завтра, 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +6...+11 градусов, днём – до +14...+19 градусов.

В Пскове температура ночью +8...+10 градусов, днём – до +16...+18 градусов.