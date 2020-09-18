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Общество

Систему дистанта ПсковГУ заполнили контентом за две недели

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина представила опыт дистанционного обучения в ПсковГУ на круглом столе в Европейском университете в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета. 
 
В рамках программы подготовки управленческих кадров «Университетский менеджмент» в Европейском университете в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол на тему «После пандемии: адаптация преподавателей вузов к дистанционному формату». Модератором выступила советник министра науки и высшего образования РФ Екатерина Бабелюк.
 
В формате открытой дискуссии эксперты обсудили вопросы дистанционного обучения и те сложности, с которыми столкнулись студенты, их родители, преподаватели и руководители университетов в период пандемии 2020 года.
В качестве представителя регионального вуза свой доклад представила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.  «Позитивными результатами дистанта можно считать стремительное развитие технологий дистанционного обучения: в течение двух недель система дистанционного обучения вуза была заполнена образовательным контентом по всем образовательным программам», - отметила Наталья Ильина.
 
По словам ректора, дистанционное обучение стоит рассматривать как инструмент развития. В дальнейшем вуз планирует в рамках основной образовательной программы  выделить часы для тьюторского сопровождения дисциплин, в планах изменение условий эффективных контрактов с преподавателями, перевод части дисциплин на дистанционное обучение частично или полностью, а также развитие программ повышения квалификации преподавателей  ведущими университетами в онлайн-режиме.
 
В качестве спикеров на круглом столе также выступили ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков, президент Российской академии образования Юрий Зинченко, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, руководитель лаборатории социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин и ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.

 

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