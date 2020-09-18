0
14:59
Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
14:54
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
14:42
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
14:37
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
14:20
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
14:08
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
14:08
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
Еще новости
Общество

В Пскове все поваленные деревья уберут сегодня

Фото: ПАИ

Все поваленные  ветром деревья уберут за сегодняшний день. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова.

«До конца дня все эти упавшие деревья будут убраны», - заверил начальник городского хозяйства.

По словам Николая Баринова, известно о семи упавших деревьях: на пересечении улиц Ипподромной и Торошинской, где оказалась помятой машина, на улице Лесной, у Дома детского творчества на улице Кузнецкой, напротив офиса Пенсионного фонда РФ на улице Петровской, у дома № 5а на улице Рокоссовского, у дома № 3 в переулке Машинистов, во дворе дома № 31 на улице Народной.

Начальник городского хозяйства отметил, что уже убраны деревья на улицах Ипподромной и Рокоссовского, но добавил, что может появиться информация и о других упавших накануне вечером от ветра деревьях, поскольку не все сразу обращаются в коммунальные службы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
18 сентября 2020
Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
18 сентября 2020
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
18 сентября 2020
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
18 сентября 2020
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
18 сентября 2020
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
18 сентября 2020
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
18 сентября 2020
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18 сентября 2020
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Идет загрузка...