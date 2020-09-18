В Пскове все поваленные деревья уберут сегодня

13:56, 18 сентября 2020, ПАИ

Все поваленные ветром деревья уберут за сегодняшний день. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова.

«До конца дня все эти упавшие деревья будут убраны», - заверил начальник городского хозяйства.

По словам Николая Баринова, известно о семи упавших деревьях: на пересечении улиц Ипподромной и Торошинской, где оказалась помятой машина, на улице Лесной, у Дома детского творчества на улице Кузнецкой, напротив офиса Пенсионного фонда РФ на улице Петровской, у дома № 5а на улице Рокоссовского, у дома № 3 в переулке Машинистов, во дворе дома № 31 на улице Народной.

Начальник городского хозяйства отметил, что уже убраны деревья на улицах Ипподромной и Рокоссовского, но добавил, что может появиться информация и о других упавших накануне вечером от ветра деревьях, поскольку не все сразу обращаются в коммунальные службы.