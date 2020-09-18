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Общество

12 классов в Псковской области перешли на дистанционное обучение из-за заболевших COVID-19 учеников

В Псковской области 12 классов школ перешли на дистанционное обучение из-за заболевших коронавирусом учеников. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 18 сентября.

По словам Ведерникова, в совокупности по всему региону у 26 школьников был подтверждён диагноз «коронавирус».

Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора закрылась на карантин Павская школа Порховского района, где заболел один из преподавателей. Пока учреждение будет работать в дистанционном режиме, уточнил глава региона.  

«Есть ещё несколько случаев, когда руководители образовательных учреждений принимали дополнительные меры, не согласованные с Роспотребнадзором. В том числе это закрытие на профилактику Великолукской академии физической культуры», - сказал Ведерников, подчеркнув, что такие действия необходимо согласовывать с главным санитарным врачом региона.

По его мнению, дистанционный режим обучения стоит воспринимать как крайнюю меру, когда у Роспотребнадзора «имеются объективные опасения насчёт дальнейшего распространения заболевания». В остальных случаях достаточно ограничиться стандартными профилактическими мероприятиями.

«Мне поступают многочисленные обращения от родителей, которые просят возобновить дополнительные уроки. Хочу подчеркнуть, что предписаний о запрете такого рода деятельности от Роспотребнадзора не было. Это решение руководства отдельных школ – и, на мой взгляд, излишнее», - сказал Ведерников, поручив председателю комитета по образованию Александру Седунову проработать этот вопрос.

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