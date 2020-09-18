Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила

14:08, 18 сентября 2020, ПАИ

Опасения, связанные с ожидаемой второй волной коронавируса в начале сентября, не подтвердились. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперштаба 18 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Наши худшие опасения, связанные с ожидаемой второй волной в начале сентября, не подтвердились», - сказал губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, эпидемиологическая ситуация в Псковской области постепенно улучшается: во второй половине августа уровень заболеваемости коронавирусом был почти на 40% выше, чем сейчас.

Также глава региона напомнил, что вице-премьер Татьяна Голикова в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высоко оценила эффективность борьбы с COVID-19 в Псковской области.