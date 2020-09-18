Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое

14:42, 18 сентября 2020, ПАИ

На кабельном заводе «Магна» в Великих Луках количество случаев заражения коронавирусом возросло до 24. Об этом на заседании оперштаба 18 сентября заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В регионе остаются под наблюдением специалистов три вспышки коронавирусной инфекции, общее число заболевших в них достигает 85 человек.

В Савво-Крыпецком монастыре было выявлено 35 инфицированных, в Псково-Печерском монастыре – 26 заболевших, на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках – 24 человека.

27 вспышек, зарегистрированных в регионе за время пандемии, Роспотребнадзор уже снял с контроля.

Еще 16 сентября Александр Нестерук говорил о восьми сотрудниках завода «Магна», заболевших коронавирусом.