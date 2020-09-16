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Общество

Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось - Нестерук

Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе «Магна» увеличилось на два человека. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации в среду, 16 сентября, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

10 сентября в Великих Луках выявили новый очаг коронавируса – кабельный завод «Магна». Шестеро сотрудников было госпитализировано в псковский COVID-центр, они проживали в общежитии. Роспотребнадзор продолжил эпидрасследование.

Подробности возникновения нового очага коронавируса в Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям региона. О заболевших стало известно после прохождения рабочими ежегодного медицинского осмотра. Сотрудники завода, уроженцы Киргизии, сдали пробы на коронавирус, у шестерых тест оказался положительным.

«Все заболевшие – работники завода, – пояснил Михаил Ведерников. – Они болели бессимптомно, и выявить вирус удалось благодаря тому, что администрация завода решила провести тестирование своих сотрудников».

По словам главы региона, выявление очага на заводе и его последующая обработка – хороший пример того, как нужно действовать руководителям предприятий и организаций.

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