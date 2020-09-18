Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября

14:54, 18 сентября 2020, ПАИ

Начать госпитализацию в корпус новой инфекционной больницы в Пскове планируется с 25 сентября. Об этом на заседании оперштаба 18 сентября заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В Великих Луках медицинское учреждение должно принять первых пациентов 1 октября.

Таким образом, в Псковской области инфекционные отделения останутся в шести межрайонных больницах. Ранее Михаил Ведерников прокомментировал решение сократить количество отделений в районах.

Кроме того, Марина Гаращенко рассказала, что в новой больнице будут оказывать помощь пациентам с пневмонией. «Сегодня эта болезнь приравнивается к инфекционным, - пояснила она. - Этот комплекс поможет нам предоставить качественное лечение такого рода пациентам».