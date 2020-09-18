0
14:59
Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
14:54
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
14:42
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
14:37
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
14:20
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
14:08
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
14:08
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
Еще новости
Общество

Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября

Фото: ПАИ.

Начать госпитализацию в корпус новой инфекционной больницы в Пскове планируется с 25 сентября. Об этом на заседании оперштаба 18 сентября заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В Великих Луках медицинское учреждение должно принять первых пациентов 1 октября.

Таким образом, в Псковской области инфекционные отделения останутся в шести межрайонных больницах. Ранее Михаил Ведерников прокомментировал решение сократить количество отделений в районах.

Кроме того, Марина Гаращенко рассказала, что в новой больнице будут оказывать помощь пациентам с пневмонией. «Сегодня эта болезнь приравнивается к инфекционным, - пояснила она. - Этот комплекс поможет нам предоставить качественное лечение такого рода пациентам».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября Ведерников: Запрета на дополнительные уроки в школах нет Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое Два случая заражения коронавирусом выявлены в детских садах Псковской области Михаил Ведерников объяснил задержку соцвыплат в Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР) Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире Минздрав разрешил лечиться отечественным препаратом от коронавируса дома
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
18 сентября 2020
Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
18 сентября 2020
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
18 сентября 2020
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
18 сентября 2020
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
18 сентября 2020
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
18 сентября 2020
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
18 сентября 2020
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18 сентября 2020
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Идет загрузка...