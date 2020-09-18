0
14:59
Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
14:54
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
14:42
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
14:37
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
14:20
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
14:08
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
14:08
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
Еще новости
Общество

Филармонический сезон в Пскове откроется концертом, посвященным 250-летию Бетховена

2 октября после долгого перерыва Псковская областная филармония вновь откроет двери для слушателей на концерте-открытии 77-го филармонического сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Первый долгожданный концерт связан с большой юбилейной датой 2020 года, отмечаемой во всем мире, – 250-летием со дня рождения Людвига ван Бетховена, чья музыка является международным культурным достоянием и включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В исполнении ведущего музыкального коллектива филармонии – губернаторского симфонического оркестра Псковской области – прозвучит его легендарная 5-я симфония.

«Это 25-й сезон оркестра. Надеемся, что, несмотря на все сложности, он будет насыщенным и ярким», – отметил художественный руководитель и главный дирижер Николай Хондзинский.

Стоимость билетов останется прежней – коронавирус никак не повлияет на цены в филармонии.  Начало в 19:00. Билеты уже поступили в продажу.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
18 сентября 2020
Игорь Иванов награжден медалью и грамотой Федерации независимых профсоюзов
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
18 сентября 2020
Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
18 сентября 2020
Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
18 сентября 2020
Почти на 94% выросла заболеваемость ОРВИ за неделю
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
18 сентября 2020
Михаил Ведерников прокомментировал сокращение инфекционных отделений в районных больницах
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
18 сентября 2020
Первую партию вакцины от коронавируса получила Псковская область
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
18 сентября 2020
Ожидаемая вторая волна коронавируса в Псковской области не наступила
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18 сентября 2020
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Идет загрузка...