Филармонический сезон в Пскове откроется концертом, посвященным 250-летию Бетховена

15:06, 18 сентября 2020, ПАИ

2 октября после долгого перерыва Псковская областная филармония вновь откроет двери для слушателей на концерте-открытии 77-го филармонического сезона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Первый долгожданный концерт связан с большой юбилейной датой 2020 года, отмечаемой во всем мире, – 250-летием со дня рождения Людвига ван Бетховена, чья музыка является международным культурным достоянием и включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В исполнении ведущего музыкального коллектива филармонии – губернаторского симфонического оркестра Псковской области – прозвучит его легендарная 5-я симфония.

«Это 25-й сезон оркестра. Надеемся, что, несмотря на все сложности, он будет насыщенным и ярким», – отметил художественный руководитель и главный дирижер Николай Хондзинский.

Стоимость билетов останется прежней – коронавирус никак не повлияет на цены в филармонии. Начало в 19:00. Билеты уже поступили в продажу.