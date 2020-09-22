Карта, деньги, телефон: оплати все свои счета сам

08:36, 22 сентября 2020, ПАИ

Отопление, газ, капитальный ремонт, телефон, интернет — ежемесячно в почтовых ящиках мы находим ворох квитанций. Еще недавно на их оплату у нас могло уйти несколько часов, которые мы проводили в очередях. С появлением новых банковских технологий ситуация поменялась. Однако есть среди нас те, кто до сих пор не знает, как сэкономить свои силы, время и даже нервы, оплачивая бесчисленные счета. Жизнь не стоит на месте, и прогресс дошел и до нашего дома. Теперь практически все платежи — будь то квитанция за свет или налог на недвижимость — совершать можно в режиме реального времени.

Банк под рукой

Нет ничего удобнее личного кабинета. В нем есть все: от информации о поступлении и расходовании денежных средств до возможности зарегистрировать свое собственное дело.

Создать личный кабинет под силу каждому. Для этого даже не обязательно ходить в банковское отделение: зарегистрироваться можно прямо на сайте, при себе достаточно иметь платежную карту и мобильный телефон.

Чтобы личный кабинет всегда был под рукой, можно установить мобильное приложение на телефоне. Не раз сама оказывалась в ситуации, когда, стоя в очереди в кассу, срочно перекидывала деньги с одной карты на другую, чтобы хватило оплатить покупки. Очень удобно!

А уж о преимуществах, которые открываются при оплате счетов и налогов через онлайн-банк, говорить и вовсе можно бесконечно. Платить можно по пути на работу, в очереди к доктору и даже на отдыхе, находясь за тысячу километров от родного города.

Алгоритм действий довольно прост. Оказавшись в личном кабинете, к примеру «Сбербанк-онлайн», вы сразу же увидите раздел «Переводы и платежи». В нем представлен весь перечень услуг: от оплаты счета за электроэнергию до пополнения счета транспортной карты. Если в списке нет нужного поставщика, то найти его можно по ИНН или иным реквизитам.

Казалось бы, куда проще: выбираешь, заполняешь, нажимаешь. Но поверьте - есть куда. Совершить оплату можно по штрихкоду, который теперь на каждой квитанции. И тогда вообще никакие поля заполнять не придется! Считать штрихкод можно, просто наведя на него камеру телефона.

Оплатить и забыть

Чтобы каждый месяц не заполнять одну и ту же форму, оплачивая, например, услуги Водоканала, можно создать шаблон. Для этого надо всего лишь нажать на «сохранить шаблон» после совершения очередного платежа, присвоить ему название и сохранить. Созданные вами шаблоны будут находиться во вкладке с одноименным названием. Там их можно редактировать, удалять, создавать новые. Когда нужно будет сделать платеж, вы просто найдете соответствующий шаблон и подтвердите.

Для еще большего удобства можно настроить автоматический платеж. Он создается по такой же схеме, как и шаблон, только зайти надо во вкладку «Мои автоплатежи». Эта опция удобна тем, что не позволяет накапливать задолженность по платежам.

В указанный вами день произойдет автоматическое списание средств. Здесь главное - следить, чтобы на вашем счете была нужная сумма денег. При желании от автоплатежа можно отказаться: за день до обозначенного дня вам придет SMS с кодом для отказа. Это удобно, если вы уже спели оплатить услугу другим способом.

По всем совершаемым в личном кабинете операциям формируется чек. Его можно сохранить на компьютере, распечатать или оставить в «Истории операций».

Это далеко не полный перечень того, что можно сделать, зарегистрировавшись в системе. К примеру, с помощью мобильного приложения можно в онлайн-режиме управлять договорами накопительного и инвестиционного страхования жизни: подавать заявления, оформлять выплату, расторгать или аннулировать договор и даже урегулировать убыток при наступлении страхового случая.

Регистрируйтесь, выбирайте и пробуйте! Сегодня — это еще и хороший способ сохранить свое здоровье и здоровье близких вам людей.







