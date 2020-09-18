Ольгинская гимназия начала набор дошкольников на курс «Подготовка к школе»

16:26, 18 сентября 2020, ПАИ

Занятия для дошкольников по подготовке к первому классу и будущей школьной жизни начались в Ольгинской гимназии с урока-знакомства.

В легкой игровой форме дети познакомились друг с другом и со школьными правилами, в поисках букв перевоплотились в сыщиков и волшебников, побывали в городе букв, познакомились с цифрами и геометрическими фигурами.



«На занятиях для дошкольников, помимо традиционного обучения чтению и письму, умению считать и решать задачи, мы уделяем большое внимание памяти, мышлению, воображению и вниманию. Ведь именно этот багаж знаний и умений поможет первокласснику влиться в учебный процесс и осилить первый класс», - рассказывает учитель начальных классов Светлана Буйволова.



Как подчеркнула педагог, подготовка к школе в гимназии научит ребенка воспринимать информацию и применять ее в конкретных ситуациях.



«Иначе говоря, мы учим детей учиться. По первому пробному занятию определяется дальнейший образовательный маршрут, - отметила Светлана Буйволова. - Большое значение уделяется эмоциональному фону занятий. Дети, посещающие курс, не боятся школы и с радостью ждут настоящих уроков».



С первого класса в гимназии воспитывают личностей с яркой индивидуальностью, учат поиску нестандартных решений, креативности, вере в собственные силы, самостоятельному преодолению трудностей и умению работать в команде.

В непринужденной атмосфере гимназии дети чувствуют себя комфортно и раскованно, это помогает им мыслить свободно и творчески.



«Наша задача - предоставить детям возможности для поиска себя, своего любимого дела, в котором они будут успешно себя реализовывать. Пробудить интерес и навыки к саморазвитию, личностному росту, желание совершенствоваться и добиваться лучших результатов на протяжении всей жизни», - подчеркнула директор и основатель гимназии Ольга Вихрова.



Ольгинская гимназия — первая частная школа Пскова. Сейчас здесь учится около 100 школьников. Обучение строится в соответствии с действующими федеральными государственными стандартами. Для начальной школы в Ольгинской гимназии используется методическая система «УниК» заслуженного учителя РФ Владимира Жохова, которая дает возможность разностороннего развития талантов ребенка, заложенных в нем от природы.



Ольгинская гимназия единственная в регионе включила в свою учебную программу бизнес-образование KinderMBA. С третьего класса дети создают собственные стартапы, не только с учетом их финансовой привлекательности, но и социальной значимости для общества.

А итогом таких бизнес-уроков становятся собственные бизнес-проекты, которые в конце каждого учебного полугодия воспитанники гимназии защищают на экономическом факультете МГУ.



Набор дошкольников в группу подготовки к новому учебному году в Ольгинской гимназии продолжается до середины октября. Гимназия находится в Пскове, на проспекте Энтузиастов, 11, телефон: 8-960-229-24-15. Информацию о гимназии можно получить на сайте. Страница учебного заведения в соцсети «ВКонтакте», в Instagram.