Псковские фермеры получат 51 миллион рублей

17:48, 18 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области пять начинающих фермеров и четыре семейные животноводческие фермы получат финансовую поддержку общим объемом порядка 51 миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурсная комиссия по отбору проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров и развития семейных ферм определила победителей. В этом году для участия в отборочных мероприятиях было подано 34 заявки из 14 районов области. К рассмотрению на заседании конкурсной комиссии было допущено 27 претендентов, соответствующих всем требованиям.

Грантовая поддержка фермерских хозяйств области осуществляется уже девятый год. За время реализации мероприятий грантовую поддержку получили 146 фермерских хозяйств: 120 начинающих фермеров и 26 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил 329,6 млн рублей.

Мероприятия по грантовой поддержке — возможность для начинающих фермеров получить от 3 до 5 млн рублей на развитие своего хозяйства, для семейных ферм — от 5 до 10 млн рублей. В Псковской области приоритетным направлением является развитие молочного и мясного животноводства. Средства предоставляются на условиях софинансирования.