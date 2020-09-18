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Общество

Почти шесть тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 5 905 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

17 сентября в стране зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 339 человек.

Всего по состоянию на утро 18 сентября в России выявлено 1 091 186 случаев заболевания коронавирусом, 901 207 человек выздоровело, 19 195 – умерло.

В Псковской области зарегистрирован 5 091 случай заражения коронавирусом, 3 822 человека выздоровели, 65 – умерло.

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