Почти шесть тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 905 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
17 сентября в стране зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 339 человек.
Всего по состоянию на утро 18 сентября в России выявлено 1 091 186 случаев заболевания коронавирусом, 901 207 человек выздоровело, 19 195 – умерло.
В Псковской области зарегистрирован 5 091 случай заражения коронавирусом, 3 822 человека выздоровели, 65 – умерло.