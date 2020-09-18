Минстрой не поддержал проекты Псковской области на 2021 год

18:06, 18 сентября 2020, ПАИ

Министерство строительства РФ не поддержало проекты Псковской области на 2021 год. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе совещания по реализации национальных проектов в регионе 18 сентября.

По словам Михаила Ведерникова, из шести проектов, которые муниципалитеты подали в Министерство строительства, в результате принципиальной позиции министра ни один проект поддержан не был. «В 2021 году мы могли бы один и два проекта получить – не получим ничего. Кого наказали? Жителей области, жителей отдельных муниципалитетов», – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что районные администрации провели колоссальную работу, которая «легла на полку» в лучшем случае до 2022 года. Ведерников считает, что теперь, чтобы исправить ситуацию, нужно будет потратить «кучу времени и сил на восстановление доверия Министерства строительства».

«Ну и самое, конечно, неприятное: я пока не вижу для себя просто моральных каких-то оснований, чтобы идти туда, о чём-то разговаривать и что-то просить. Потому что смотреть прежде всего будут на результат. Это не потому, что вредный министр строительства, это общая позиция правительства, это позиция председателя правительства по всем направлениям. Я это абсолютно чётко вижу и понимаю, общаясь с министрами, вице-премьерами. Если мы идём опережающими темпами – нам дают дополнительные деньги. Если мы не справляемся, у нас забирают то, что региону было определено», – сказал Ведерников.

Губернатор также отметил, что в Псковской области «немного денег». «У нас огромный дефицит финансовых средств. Отказываться от дополнительных, а тем более вставать в ситуацию, когда у нас отнимают то, что уже предназначается региону, я считаю, что это просто преступление», – считает Ведерников.