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Общество

Псковская область справляется с пятью из 13 нацпроектов

Фото ПАИ.

Два нацпроекта в Псковской области реализуются в соответствии с заявленными сроками и задачами, заявил 18 сентября на совещании о ходе реализации нацпроектов в регионе губернатор Михаил Ведерников. 

Поставленную задачу полностью выполнили руководители региональных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», отметил глава региона. 

Близко к цели подошли нацпроекты «Культура» (68,3 %), «Экология» (55 %) и «Безопасные, качественные автомобильные дороги» (52,6 %).

«Несмотря на отдельные сложности в течение года руководители этих нацпроектов сделали работу над ошибками и действительно показывают системный, ответственный и профессиональный подход к делу. Остальные, к сожалению, существенно отстают от коллег», – резюмировал Михаил Ведерников.

 

 

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