Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»

18:48, 18 сентября 2020, ПАИ

Псковичка Анастасия Попова стала победительницей грантового конкурса форума «Таврида», который проводился в Крыму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

На конкурсе Анастасия Попова представила проект «Псковские сказки детям» и выиграла 590 000 рублей на его реализацию.

«Русские народные сказки, издавна являющиеся источником сохранения и передачи нравственного и эмоционального опыта нации, способом воспитания и обогащения культуры ребёнка, не теряют своей актуальности до сих пор. Псковская сказочная традиция отличается особым богатством и разнообразием, отражает своеобразие местного языка и быта, исторический опыт и культурные традиции этноса. К настоящему времени выпущено несколько научных изданий псковских сказок. Однако специфическая орфография, обилие диалектной лексики, особенности звучания деревенской речи делают эти сборники труднодоступными для детского восприятия. Эта проблема особенно актуальна в настоящее время, когда область испытывает потребность в методических материалах, содержащих региональный компонент», – рассказала Анастасия Попова.

Всего в рамках творческой антишколы народной культуры и хореографического искусства публичную защиту грантового конкурса прошли 19 человек. Победителями стали семь человек, на проекты которых было выделено 3 177 000 рублей.