Реконструкцию улицы Фабрициуса завершат в Пскове через полтора месяца

19:54, 18 сентября 2020, ПАИ

Реконструкцию улицы Яна Фабрициуса и улиц Инженерной и Индустриальной завершат в ближайшие полтора месяца. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире ПАИ-live 18 сентября.

Александр Братчиков отметил, что в Пскове есть два объекта, которые волнуют горожан.

«В первую очередь – реконструкция улицы Яна Фабрициуса на пересечении Гражданской и Металлистов и реконструкция Инженерной на пересечении с Индустриальной. Дело движется к концу. Я очень извиняюсь перед нашими горожанами. Не всё идёт гладко с подрядчиком. Подрядчик попался очень тяжёлый, много времени приходится тратить на выяснение отношений. То, как он работает на территории меня, безусловно, не устраивает. Допускать таких подрядчиков до работы, я считаю, нецелесообразно. Но я понимаю, что есть 44-ФЗ и не всё мы можем сделать», – отметил сити-менеджер.

Он подчеркнул, что в настоящий момент круговое движение на перекрёстке Инженерной и Индустриальной запущено. «В социальных сетях от граждан поступают отзывы о том, что на этом участке практически исчезли пробки. Пока ещё не запущен прямой поворот с улицы Инженерной на улицу Индустриальную. Там будет сделана дополнительная полоса. Подрядчик обещает заасфальтировать её за выходные», – уточнил сити-менеджер.

«На Яна Фабрициуса в начале следующей недели будет укладка окончательных слоев асфальта. В ближайшие полтора месяца мы эти два объекта введем в эксплуатацию и сможем порадовать наших жителей», – заключил Александр Братчиков.