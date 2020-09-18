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Общество

Новогоднее убранство изменится в Пскове

Новогоднее убранство изменится в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире ПАИ-live 18 сентября.

Однако сити-менеджер пока хранит интригу по поводу того, как будет украшаться город и праздноваться Новый год.

«Завтра буду обсуждать это с губернатором, есть мысли», – сказал он.

Александр Братчиков отметил, что не хочет пока раскрывать конкретные детали. В то же время он подчеркнул, что новогоднее убранство Пскова в этом году точно изменится.

«Я надеюсь, что Новый год и празднование немножко видоизменятся. К этому планируется приложить много усилий», – заключил Александр Братчиков. 

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